Photos/ Maroc : La 7eme Edition du forum International Afrique développement ouverte, ce jeudi

Sous la direction du club Afrique développement et sous l’action du groupe Attijariwafa Bank, le Fiad se veut au de-là, un espace de prise de conscience des défis de l’Afrique dans un monde globalisé. Plusieurs exposants ont démontré leur savoir-faire en termes de programme d’investissement et montré leur ouverture pour apprendre des autres dans les domaines d’intervention proposés.



Parmi les participants à cette rencontre le Sénégal, bien représenté par le Directeur général d’Apix Sa, Agence de promotion des investissements et des grand travaux, Bakary Séga Bathily, accompagné par le Directeur général de la caisse de dépôt et de consignation du Sénégal, Fadilou Keita, ainsi que le Directeur de Attijari Wafa Bank Sénégal.



Les autorités diplomatiques sont également fortement représentées, avec l’Ambassadrice du Sénégal et toute son équipe, ainsi que le Consulat Sénégalais.



Après la cérémonie d’ouverture, marquée par un message fort du Directeur général de la ZLECAF, Zone de Libre Echange Continentale Africaine, le Président Directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, les quelques 2000 participants au FIAD ont visité les stands des pays exposants, avant de se prêter aux échanges de cartes de visites et prise de contact avec toute une panoplie de chefs d’entreprises, investisseurs etc.



Une session B to B (business to business) échange inter entrepreneurs et entreprises s’est déroulée tambour battant dans la grande salle, dédiée à ces séances qui, selon Mohamed El Kettani -PDG du groupe Attijariwafa Bank- ne doivent pas se limiter à de simples prises de contacts. Mais, elles doivent aboutir à donner un nouvel essor au commerce et à l’investissement interafricain.



Ainsi, il a été constaté une première journée, riche en des échanges d’expériences et la concrétisation de plusieurs accords. Déjà on annonce ce vendredi, la signature d’une convention entre l’Apix du Sénégal et la CBAO.



Envoyés spéciaux à Casablanca au Maroc

Birahim Toure /Pape Omar Gaye