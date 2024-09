Photos / Touba : Moussa Balla Fofana, ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, au chevet des sinistrés

Cette visite s'est effectuée dans le quartier Ndamatoul, où le ministre a rencontré le député Serigne Cheikh Thioro Mbacké, ainsi que des membres éminents de la famille de Serigne Fallou Mbacké.



Le ministre s’est ensuite rendu à la résidence de Serigne Fallou, située derrière la Grande Mosquée de Touba, où de nombreux sinistrés sont actuellement hébergés. Poursuivant sa tournée, il a rendu visite au patriarche de la famille, Serigne Abo Mbacké, qui a salué cette démarche. « Votre visite est un témoignage fort d'affection envers la communauté Mouride en ces moments difficiles », a-t-il déclaré.



Il a prié pour que Dieu assiste Moussa Balla Fofana dans sa mission, rappelant l’importance pour une autorité, d'être présente auprès des populations en période de crise : « Ce que l’on attend d’une autorité, c’est d’être aux côtés des populations dans les moments difficiles ».



Le ministre a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux reçu et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les sinistrés. « Nous sommes venus manifester notre solidarité aux victimes et compatir à leurs souffrances. Nous présentons nos condoléances aux familles éprouvées et apportons notre soutien et réconfort aux sinistrés », a-t-il souligné.



Moussa Balla Fofana a également sollicité les prières des autorités religieuses, pour aider le gouvernement à relever les défis à venir et à accomplir avec succès, les missions qui lui sont confiées. Un message qu’il avait déjà exprimé lors de son entretien avec Serigne Bass Abdou Khadre. Cette visite symbolise la volonté du ministre, de renforcer l’unité et la solidarité entre les autorités et les populations, en ces temps difficiles.