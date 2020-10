Photos + Vidéo - Magal 2020 : entre "Touba Fashion week" et colère des mourides Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Octobre 2020 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. Les mourides s'offusquent du comportement que certaines femmes ont eu à Touba, lors de la célébration du Magal. Cette année, beaucoup d'entre elles ont étalé des bijoux en or, des cheveux naturels, des faux cils, des habits et des vidéos sur fond musical. Coiffeuses, actrices, jet-setteuses, chanteuses… Elles sont nombreuses à avoir profité de la célébration de ce Magal pour se livrer à un "défilé de mode". Un comportement qui est contraire aux règles édictées par le khalife général des mourides dans la ville sainte de Touba. Le dérapage de Marichou Diop Marichou Diop est aussi dans le lot de ces femmes qui ont fâché les mourides. L'actrice est montée sur l'un des minarets de la grande mosquée de Touba et s'y est prise en vidéo accompagnée d'une musique du chanteur Carlou D. Consciente de son erreur, l'actrice a fait une publication sur Instagram dans laquelle elle présente ses excuses.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-31131-photos-vido...

