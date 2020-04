Pikine : Cheikh Diop, alias ‘’passe partout’’, le voleur de voitures arrêté Cheikh Diop, alias "Passe partout", a été arrêté, hier par les éléments du Commissariat de police de Pikine, selon L'AS. Il utilisait des clés "passe-partout" pour voler des véhicules et des téléphones portables.

Il volait d'abord un véhicule avec sa clé "passe partout" et s'en servait pour transporter des gens et leur empruntait leurs téléphones portables. Après quoi, il garait le véhicule et abandonnait le client pour prendre la fuite. Il a fait plusieurs victimes à Yeumbeul, Guédiawaye, Dalifort et Pikine.

Il faisait l’objet de plusieurs plaintes dans les différents commissariats de Police et était recherché depuis plusieurs mois. Il est poursuivi pour abus de confiance, vol et tentative de vol



