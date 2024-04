Pikine-Guinaw Rail : Des enfants issus d'une même famille portés disparus

Deux enfants, Bamba Dramé, âgé de seulement 3 ans, et son frère aîné Moussa Keita, 11 ans, sont portés disparus depuis le mardi 2 avril 2024. Originaires de la même famille, leur disparition a semé l'inquiétude à Guinaw Rails Nord. Leur famille a sollicité la collaboration du public pour toute information pouvant aider à les localiser.



La famille et les habitants de Guinaw Rails Nord sont en état de choc face à cette disparition mystérieuse. Des recherches actives sont en cours et une mobilisation s'est rapidement mise en place pour soutenir les efforts de recherche. Toute personne ayant des informations sur la disparition de Bamba et Moussa est priée de contacter immédiatement les autorités locales ou la famille des disparus



Ibrahima khalil Dieme