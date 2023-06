Pikine: Marché syndicat sur les traces de la capitale économique Le Premier Ministre, Ministre de l'Élevage et des Productions animales, Amadou BA, a terminé sa tournée initiée, ce samedi 17 juin 2023, en prélude à la Tabaski, à Séwékhaye, dans le département de Thiès. Très enthousiastes, les acteurs ont salué les importantes mesures d'accompagnement prises par le Gouvernement pour un approvisionnement correct du marché.

Le Premier Ministre, Ministre de l'Élevage et des Productions animales, Amadou Ba, a également longuement échangé avec les éleveurs venus de la sous-région, dont plusieurs sont arrivés de la Mauritanie.



Pour rappel, les besoins, en moutons, au niveau national, sont estimés à 810 000 têtes, dont 260 000 pour la région de Dakar.



Ainsi, il était accompagné du Ministre du Commerce, Porte-parole du Gouvernement, Abdou Karim FOFANA et du Ministre du Développement communautaire, Samba Ndiobène KA. Avant Séwékhaye, ils se sont rendus d'abord au marché à bétail de Sandiara et celui de Touba Toul.



