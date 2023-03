Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Piratage de la BOA Mali: de nouvelles données publiées, d'autres filiales comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin sous la menace Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2023 à 20:48 | | 0 commentaire(s)| Le système informatique de la Banque of Africa du Mali a été piraté et plusieurs données confidentielles volées. Les cybercriminels ont diffusé une partie des données. L’information a été publiée par Clément Domingo sur sa page Linkedin. Toute chose qui confirme encore plus l’ampleur de l’attaque. Parmi les données partagées, on retrouve des contrats, des mails, des portefeuilles clients, mais surtout la liste des codes utilisateurs d'Agence Western Union sur toute l'étendue du territoire malien. Mais d'autres filiales comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin sont sous leur menace S. cybersecuritymag.africa

Mais le plus préoccupant est le fichier «liste des codes utilisateurs d'Agence Western Union». Car ce dernier contient l'ensemble des points de transferts ou de retraits d'argent mais surtout les identifiants de tous les agents de ces agences. On y découvre aussi d'autres données confidentielles critiques.



Face à la quantité de données dévoilées, on ne peut que s'attendre au pire. Il pourrait s’agir de centaines de Giga et même des Téraoctets de données. Il se pourrait que ces cybercriminels de médusa détiennent également des données sur d'autres filiales comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et dans d'autres pays. Aussi, la banque BOA n’est pas pour l'heure la seule victime des hackers. Banco Sol, une banque angolaise s’est également fait piratée.



Pour rappel, une rançon de 10 000 000$ a été demandée et sans quoi les données volées seront publiées d’ici trois jours pour compter du 19 février prochain. Une menace à prendre très au sérieux et plusieurs entreprises et États vont sans doute y faire face. Le mieux serait d'être numériquement prêt pour affronter la menace.



Voici quelques autres illustrations de la cyberattaque ci-dessous:



S cybersecuritymag.africa





