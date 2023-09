Piratage de comptes Wave : Cinq clients ont porté plainte

Cinq clients ont porté plainte devant la Division spéciale de cybersécurité, pour dénoncer le piratage de leurs comptes mobile money. Ils ont déclaré avoir été grugés de montant allant de 55 000 à 4 millions 634 mille francs Cfa.



Le faux agent



Le mode opératoire est un classique des arnaques via mobile money. Malgré tout, la liste des victimes de celui-ci ne cesse de s’allonger. Mamadou Lamine Gassama est dans le lot. Ce monsieur qui vit aux Parcelles Assainies, a été grugé de 4 millions 634 mille francs Cfa par un individu, qui a usé de manœuvres fallacieuses pour pomper son compte Wave, d’après sa plainte à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Le plaignant précise que le mis en cause s’est fait passer pour un agent de la Sonatel, en lui notifiant qu’il aurait des factures impayées. Il poursuit l’inconnu pour usurpation de fonctions, abus de confiance et escroquerie.



Retraits frauduleux



La lettre-plainte de Soda Marième Mbaye à la DSC, concerne Ndèye D. D., poursuivie, elle, pour retrait frauduleux d’espèces.



La plaignante accuse la mise en cause d’avoir frauduleusement retiré 715 490 francs Cfa de son compte Wave. Soda Mbaye (différente de Marème) a déposé le même type de plainte à la DSC. Elle vise un inconnu après qu’elle a remarqué que son compte Wave a été pompé de 411 999 francs Cfa par un individu non identifié.



« Code toxique»



Mamadou Salif Diallo a reçu l’appel d’un inconnu qui affirme lui avoir envoyé par erreur un code sur son compte Wave. Ce dernier lui demande de lui renvoyer le code, le plaignant s’exécute et remarque par la suite, que son interlocuteur a débité le compte en question de 55 000 francs Cfa. C’est ainsi que Diallo a déposé plainte à la DSC pour usurpation de fonctions, abus de confiance et escroquerie via Wave, rapporte "Rewmi".