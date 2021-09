Pire investit Ndoye Bane : la déclaration du candidat à l'occasion de son entrée politique Ndoye Bane a officiellement déclaré sa candidature pour la mairie de Pire. Investi par plusieurs organisations et mouvement, voici la déclaration du candidat Ndoye Bane à l'occasion de son entrée politique.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 23:54 | | 0 commentaire(s)|

Populations de Pire !

Mes parents !

Ma famille !

Le Khalif de Pire

Imams, Autorités religieuses, Délégués de quartier !

Mes amis !

Jeunesse de Pire !

Le Mouvement «Les Amis de Ndoye Bane » !

Pirois de la diaspora !

Membres du Mouvement «Wallu Pire » !

Partis alliés !

Mouvements de soutien !

Chers Pirois !



Permettez-moi, avant d’aller en profondeur de mon propos, de rendre un hommage soutenu à mon père Feu Ibra Bane. Duranttoute cette journée historique, ont remonté à la surface de mes pensées, les échos des conseils qu’il n’a jamais cessés de me prodiguer.



Mon père m’a toujours encouragé à m’investir sans relâchement pour le devenir de notre terroir, quelle que soit la lourdeur de la charge. C’était d’ailleurs, le dernier conseil qu’il a eu à me donner, lorsqu’au mois de Juillet 2020, je devais remettre aux populations, du matériel que j’avais importé de l’extérieur et dont une partie a été remise au poste de santé de Pire.



Pour mon père Ibra Bane, servir son terroir est un acte de dévotion. Le don de soi pour la communauté était un sacerdoce pour lui. Il aimait être au serviced’autrui. Alors,sur cette voie tracée par Feu mon père, je compte y rester. J’y épuiserai toute mon énergie.





Population de Pire, je vous remercie.

Merci pour votre soutien constant et continue à nos côtés, depuis que nous avons lancé notre Projet de Grande Transformation qualitative de notre Commune dans le cadre de notre Mouvement WALLU.



Le chemin a été long. Mais, le plus difficile reste à parcourir. Avec nos moyens propres très limités mais symboliques, nous avons toujours essayé d’apporter notre modeste contribution dans les domaines de la Santé, de l’Education, de l’Emploi, du Sport etc... pour soulager les populations.



Populations de Pire !

Il est important alorsde dire, et d’insister à dire, que, seul,Ndoye BANE ne pourra jamais s’approcher ou même atteindre les objectifs fixés.

Je veux être clair, pour dire que, je ne prendrai jamais le risque de m’engager seul.



Je le dis ici : Mon engagement dépendra de votre volonté commune à m’accompagner dans cette GRANDE MARCHE vers la victoire, la main dans la main, dans l’unité et la cohésion.



Oui, Nous avons entendu vos appels

Oui, Nous avons reçu et lu vos messages

Oui, Nous avons écouté vos messages vocaux

Oui, Nous avons reçu vos nombreuses invitations me demandant d’être candidat.

Oui, j’accepte de répondre positivement à l’Appel des Populations de Pire.

Je serai alors candidat aux prochaines élections locales in cha Allah comme vous me l’avez demandé.



Populations de Pire !

Nous tendons nos mains à tous : Etudiants, Transporteurs, Commerçants, Artisans, Eleveurs, Fonctionnaires, Agents de santé, Enseignants, chômeurs, Paysans mais surtout les Pirois de la diaspora.



Avec vous, Nous allons bâtir une large Coalition desPirois, pour les Pirois dans laquelle, chaque fils de Pire, y trouvera son espace pour son épanouissement.

Avec vous, Nous allons signer un Contrat social avec des objectifs basés sur le résultat.



Nous tendons notre main à toutes les forces sociales sans exception. En outre, Nous ouvrons nos mains et notre cœur à toutes les intelligences.



Notre ambition c’est de servir Pire. Et pour cela, il faudrait que chacun parmi nous, accepte d’être un Agent de développement pour le devenir de notre commune.



Populations de Pire !

Notre belle commune que nous aimons tant, est située à quelques kilomètres de l’une des plus grandes unités de production de phosphate de l’Afrique, les ICS avec ses 225 milliards de chiffre d’affaires. Pire est à quelques encabluresdes mines de zircon de Diogo et au cœur du bassin arachidier. Pourtant, Piremanque de tout. Notre Commune est la seule cité religieuse, sans aucun investissement sérieux de l’Etat du Sénégal.



N’est-il pas alors juste de réclamer la part de Pire, dans le Programme de modernisation des Cités religieuses ?



Que gagne Pire, dans les tonnes de produits miniers transportés par des sociétés étrangères, dans les trains qui traversent chaque jour la Commune avec ses lots de dégâts et d’agression de notre environnement ?



Sa jeunesse en déperdition, est à l’image de celle du reste du pays. Nous devons agir et vite.



Pire manque de tout.

Nous avons besoin de plus de considération et d’écoute de la part de l’Etat du Sénégal. Aujourd’hui, en dépit du statut de Commune de Pire, les mesures d’accompagnement tardent à être matérialisées.



Revenant sur notre engagement, nous tenons à préciser que, ce n’est pas le titre de Maire qui nous intéresse. C’est plutôt la Mission qui nous attire ainsi que les enjeux de développement qui s’y greffent. Mais également, l’envie de servir, de faire et de bien faire conformément aux attentes des populations. Il nous faut trouver des mécanismes pour booster le budget communal mais aussi trouver des partenaires afin de créer des projets à la dimension de notre commune pour les Jeunes et les Femmes.



Enfin, je tenais très sincèrement à renouveler mes remerciements à l’égard des Populations de Pire, les membres du Mouvement Wallu Pire, les «Amis de Ndoye Bane », mes sympathisants, les Partis et Mouvements alliés etc…



Je vous remercie pour votre précieuse attention !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos