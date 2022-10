Pire : le muezzin lynché à mort pour avoir décidé de construire «sa» propre mosquée

Une querelle autour de la construction de deux mosquées dans le village de Ndièye (3 Km de Pire), a viré au drame. Bassirou Mbaye, maçon de son état et muezzin du lieu de culte musulman de la localité, a été lynché à mort par des habitants du village. Son tort : avoir décidé de construire «sa» propre mosquée sur un site jouxtant celle déjà en place.



D’après L’AS, qui relate cette affaire dans son édition de ce mercredi, en plus d’être le muezzin du village, la victime était le maître d’œuvre de la construction du lieu de culte de la commune rurale. Il avait mis à disposition son terrain, coordonnait la collecte de fonds pour financer le projet et conduisait les travaux avec l’aide de ses enfants.



Mais au fil de la progression du chantier, les relations entre Bassirou Mbaye et beaucoup d’autres villageois se détériorent. L’AS ne précise pas les raisons exactes du clash, mais il rapporte que le point culminant a été atteint lorsqu’un groupe de fidèles lui a retiré la conduite des travaux de construction de la mosquée.



Babacar Mbaye s’exécute. Mais, il crée par la suite une école coranique et entreprend la construction de «son» propre lieu de culte, le tout sur la superficie restante du terrain de la mosquée en chantier.



Le chef de village arrêté



Les villageois, qui y ont certainement vu une provocation, lui demandent de fermer son chantier. Selon L’AS, lundi dernier, un groupe d’habitants menace de s’attaquer aux constructions s’il refuse de se plier à leur injonction. Le maçon fait la sourde oreille. Le lendemain matin, la menace est mise à exécution.



Une expédition punitive est organisée contre Bassirou Mbaye. Les assaillants, souligne le journal, étaient armés de pelles et toutes sortes d’armes blanches. Ils font passer à leur cible un sale quart d’heure.



La victime, mal en point, se traîne jusque chez son frère où il rend l’âme sur une natte posée à même le sol. Il avait perdu beaucoup de sang.



Son fils nommé Boubacar Mbaye s’en sort avec de graves blessures. Il a été conduit à l’hôpital de Tivaouane où la dépouille de son père a été acheminée par les pompiers, après les constats d’usage d’un médecin.



L’AS rapporte que pas moins de onze personnes ont été arrêtées par la gendarmerie, qui a ouvert une enquête. Parmi les suspects, le journal compte le chef de village, T. Dièye.