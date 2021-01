“Piscine Party”: Les deux personnes testées positives au Covid sont les fils de Robert Sagna

Parmi la quarantaine de personnes arrêtés lors d’une « piscine party » aux Almadies », l’on annonçait il y avait les enfants d’un ex ministre et haut responsable du P.



D'après Rewmi.Com, le ministre en question est Robert Sagna, ex maire de Ziguinchor. Ses enfants ont été infectées au Covid lors de leurs arrestations. Pour précision, ces derniers qui devaient voyager quelques jours après ces faits avaient déjà fini de faire le test Covid. C’est donc invraisemblablement lorsqu’ils étaient dans les liens de la détention que les résultats leurs sont parvenus.



Les autorités ont alors conduit les deux porteurs du virus à l’hôpital « Dalal Jam » de Guédiawaye. Ils ont été rejoints par une dame qui à l’issue des tests s’est révélée aussi positive au virus. C’est ainsi qu’il a été décidé de mettre sous quatorzaine toutes les personnes, qui se trouvaient en ce moment dans la cave du Tribunal dans divers hôtels aux Maristes.

