Place de l'Europe à Gorée : Le Docteur archiviste, Doudou Sall Gaye, rétablit la vérité historique Le Docteur archiviste documentaliste établi à Monaco, Doudou Sall Gaye, témoin de la première inauguration en 2003, a tenu à faire des précisions sur la polémique qui a défrayé la chronique ces derniers jours, avec des photos du lancement du projet d'aménagement de l'espace le 9 mai 2005 à l’appui. En effet, dans le cadre du 40e anniversaire de l'inscription de l'île de Gorée au Patrimoine Mondial, du 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Journée de l'Europe 2018, Me Augustin Senghor, Maire de la Commune de Gorée, et M. Joaquín González-Ducay, Ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, ont procédé le mercredi 9 mai 2018, à l'inauguration de la nouvelle Place de l'Europe à Gorée.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 13:58 | | 0 commentaire(s)|





Cette place date du régime d’Abdou Diouf. Et si je n’abuse, elle a été inaugurée pour la première fois par Jacques Delors, Président de la Commission Européenne. Je peux aussi confirmer que les populations ont été bien associées au projet. Voici un reportage photo que j’avais moi-même réalisé lors du lancement des travaux d’améliorations (fête de l’Europe 9 mai 2005).



PS : Jean Favier, ancien Directeur des Archives de France définissait l’archiviste comme « celui grâce à qui, ce qui fut fait se transforme en une documentation au profit de ceux qui feront aussi bien qu'au profit de ceux qui voudront savoir comment on fit ».

"J’ai suivi avec étonnement la levée des boucliers et le procès fait au Maire de Gorée Me Augustin Senghor concernant « la place de l’Europe » à Gorée. Je ne vais pas parler de l’opportunité du choix du nom de la place, mais en tant que l’archiviste*, je me permets de rappeler ou d’informer que cette place de l’Europe à Gorée existe depuis longtemps. Cette place a été déjà inaugurée en 2003, par Romano Prodi Président de la commission Européenne et Dr Gadio, en tant que ministre des affaires étrangères du Sénégal.Cette place date du régime d’Abdou Diouf. Et si je n’abuse, elle a été inaugurée pour la première fois par Jacques Delors, Président de la Commission Européenne. Je peux aussi confirmer que les populations ont été bien associées au projet. Voici un reportage photo que j’avais moi-même réalisé lors du lancement des travaux d’améliorations (fête de l’Europe 9 mai 2005).





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook