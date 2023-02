Placement des cartes et renouvellement du PDS : Wade-père se tape une carte à 1 million FCFA et galvanise les troupes Le Parti démocratique sénégalais est en pleine opération de placement des cartes de membres et de renouvellement de ses structures. C’est à cet effet que le Président Wade a acheté sa carte de militant à 1 million de Franca Cfa et à travers une vidéo partagée et une note administrative, il galvanise les membres du PDS pour 2024 et leur accorde délai d’1 mois 15 jours de plus pour boucler le montage des secteurs..

« Par circulaire n°10/PDS/SGN/2022 du 16 aout 2022,nous avons relancé le processus des opérations de placement des cartes du parti et de renouvellement de nos structures. Je tiens à féliciter tous les superviseurs et les commissaires politiques pour l’excellent travail réalisé au prix d’innombrables efforts et sacrifices. » A-t-il dit à l’entame de son message adressé à ses frères et sœurs, militants et militantes du Parti Démocratique Sénégalais, membres des mouvements de soutien et sympathisants,



Tout en magnifiant de l’implication active de tous les membres de la commission nationale dans ce processus dont le seul but est de mieux assurer l’implantation parfaite du parti dans tout le territoire national, il a aussi félicité tous les militants, militantes, mouvements de soutien et sympathisants pour l’accueil et l'assistance permanente qu’ils ont réservés aux superviseurs et commissaires politiques.



« J’avais décidé par note administrative Nº13/SGN/PDS/2022 du 16 novembre 2022 de ramener le nombre de membres du secteur de 100 à 50, ce qui fait plus que doubler leur nombre compte tenu de l’engouement et du succès rencontrés par nos opérations. Plusieurs militants et responsables m’ont demandé d’étendre la période des opérations de placement des cartes et de montage des secteurs », a-t-il déclaré.



Selon la note administrative, le calendrier préétabli pour le montage des secteurs, sections et fédérations est réaménagé ainsi qu'il suit :



- Montage des secteurs : jusqu’au 15 mars 2023 ;



- Montage des sections : du 15marsau 31 mars 2023 ;



- Montage des fédérations du 1er avril au 30avril 2023.



« Je lance un appel spécial à tous ceux qui avaient commencé à douter ou nous avaient quitté, de reprendre leurs cartes et de s’impliquer dans les opérations de renouvellement des structures en reprenant leur place dans nos rangs. Je demande l’application stricte des dispositions dela présente circulaire. Ensemble, mobilisons-nous pour la victoire de 2024. », a-t-il conclu, galvanisant ses troupes



