Plainte contre Pape Alé Niang et Cie : les avocats de Cheikhou Oumar Hanne face à la presse cet après-midi Les avocats du ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikhou Oumar Hanne, feront face à la presse cet après-midi. Cela, suite à la plainte qu’ils ont déposée contre Pape Alé Niang, auteur du livre ‘’Scandale au cœur de la République : le cas du Coud’’, et l’ancien porte-parole de l’Ofnac, Mody Niang. L’actuel ministre est accusé de mauvaise gestion et de détournement dans ce livre, alors qu’il était directeur du Centre universitaire de Dakar (Coud).

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos