Plainte contre Salla Sow : Ce que risque Awa Baba Thiam

L’affaire des audios fuités n’a pas encore connu son épilogue. Selon des sources de "Rewmi", Awa Baba Thiam, qui s’est victimisée, est allée porter plainte contre Salla Sow, mardi, à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar.



Après sa plainte, Awa Baba Thiam est allée se vanter dans toutes ses discussions, qu’elle allait faire arrêter Salla Sow. Pis, Awa Baba Thiam a dit être l’amie des enquêteurs et des juges et que l’affaire allait être bouclée sous peu. Une chose vraie, car l’affaire sera bouclée en début de semaine mais pas à sa faveur.



Comme à son habitude, Awa Baba Thiam a tout dit à ses « amies » et « proches », sauf la vérité. Elle a été accablée par les enquêteurs et son téléphone a beaucoup parlé.



Mieux, pour vous montrer que Awa Baba Thiam est dans de sales draps, nous sommes en mesure de vous révéler qu’elle sera convoquée lundi prochain, très tôt à la Sûreté urbaine.



Une convocation qui risque de la traîner jusqu’au bureau du procureur, car selon toujours des sources de "Rewmi", Awa Baba Thiam se vante d’avoir les policiers et les juges dans sa poche. Une situation qui aurait mis ces hommes de loi, hors d’eux.



En attendant de vous livrer les exclusivités de cette affaire en début de semaine, restez connectés…