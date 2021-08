Plainte pour diffamation: Deux membres de Cojer à la Section des Recherches

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021

Deux membres de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) des Parcelles Assainies ont été entendus hier, à la Section de recherches de la Gendarmerie, suite à une plainte pour diffamation déposée par Maïmouna Cissoko Khouma, directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des-tout-petits (Anpectp).



Moustapha Bassirou Faye et Méissa Tende Diop, traduits en justice pour diffamation. Ces derniers, avaient écrit un texte, publié sur une page Facebook, dénommée « En avant les Parcelles Assainies ». Et ils auraient accusé la plaignante d’avoir bénéficié d’une promotion canapé.



Devant les enquêteurs de la Gendarmerie, les deux accusés ont niés les faits, avant d’être tout bonnement libérés. Mais, évoque la source, ils projettent en revanche, de porter plainte contre Mme Khouma.



