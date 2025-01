Plan Diomaye en Casamance : 133 familles relogées et 4 milliards investis pour la paix Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 15:17 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Plan Diomaye pour la Casamance/ Saliou Ndong Le Plan Diomaye pour la Casamance, officiellement lancé le 11 janvier 2025 par Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, a pour objectif de faciliter le retour des populations déplacées et de promouvoir le développement régional. Doté d’un budget global de 53 milliards de FCFA, sa phase pilote (2024-2025), d’un montant estimé à 4,698 milliards de FCFA, prévoit la réinstallation de 133 ménages à Ziguinchor, la distribution de matériaux de construction et d’équipements agricoles, ainsi que le renforcement des infrastructures sanitaires, avec notamment trois ambulances médicalisées. Le projet cible également près de 1 000 ménages dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, en mettant en place des initiatives d’autonomisation économique pour les femmes et les jeunes à travers des projets agricoles et la transformation des produits locaux. S’inscrivant dans la stratégie Sénégal 2050, ce plan vise à consolider la paix et à promouvoir une prospérité durable en Casamance.



