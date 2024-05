Pluie du mardi à Bignona: Le Gamou de l’imam Fansou Bodian compromis

À Bignona, la pluie et les vents violents de d’avant-hier soir ont fait beaucoup de dégâts à l’intérieur de la ville. Selon des sources sur place, rien n’a été épargné des installations devant abriter le gamou annuel de Arfang Fansou Bodian, l’imam ratib du département, prévu demain vendredi, raconte LeTémoin.



Les bâches et les tentes, installées pour cet événement qui est le plus grand rendez-vous religieux annuel du département ont toutes été endommagées au grand dam des organisateurs. La quasi-totalité des installations ne sont plus à même d’abriter l’événement, renseignent nos sources qui disent que les organisateurs ont lancé un appel à la mobilisation citoyenne afin de réparer le plus rapidement les dégâts. Une véritable course contre la montre puisque l’événement aura lieu, comme nous l’avons indiqué, ce vendredi.



Les délégations ont même commencé à rallier la capitale du Fogny pour prendre part audit gamou qui accueille des milliers de fidèles musulmans du Sénégal et de la diaspora. Selon des informations de la météo, les pluies enregistrées dans le département de Bignona, le mardi soir, varient entre 8 à 95,1 mm. Et à Ziguinchor, on a recueilli une quantité de 18 mm et où aucun dégât n’a été enregistré.