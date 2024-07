Plus de 18 millions d’habitants au Sénégal : Bilan démographique 2023 et Tendances, selon le 5e Recensement Général de l’ANSD La population résidente au Sénégal en 2023 s'élève à 18 126 390 personnes, avec une répartition de 50,6 % d'hommes et 49,4 % de femmes, selon les résultats détaillés du 5e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5) publiés par l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, nous informe l’APS.

Le rapport de l'ANSD révèle que 98,9 % de la population est de nationalité sénégalaise. Entre 2013 et 2023, la population a crû de 2,9 % par an, ce qui suggère qu'à ce rythme, la population totale pourrait doubler dans 25 ans.



Cependant, la fécondité a connu une baisse significative durant cette période : le nombre moyen d'enfants par femme a diminué, passant de 5,3 en 2002 à 4,2 en 2023. Les régions les plus urbanisées affichent les niveaux de fécondité les plus bas, à l'exception notable de Diourbel.



En détail, à Dakar, la moyenne est de 2,8 enfants par femme, tandis qu'à Ziguinchor et Thiès, elle est respectivement de 4,0 et 4,1 enfants. En revanche, Sédhiou et Kaffrine enregistrent des moyennes de 6 et 5,8 enfants par femme.



L'espérance de vie au Sénégal a également progressé, atteignant 68,9 ans en 2023 contre 64,7 ans en 2013. Les femmes ont une espérance de vie de 70,0 ans, comparée à 67,7 ans pour les hommes. En milieu urbain, cette espérance est de 71,4 ans, tandis qu'elle est de 67,7 ans en milieu rural. Les régions les plus urbanisées comme Dakar (72 ans), Thiès (71,3 ans) et Diourbel (70 ans) présentent les espérances de vie les plus élevées.



Le rapport indique également que 54,7 % de la population urbaine se concentre dans les régions de Dakar (22 %), Thiès (13 %) et Diourbel (12 %). Dakar se distingue particulièrement avec une densité de 7 277 habitants par km², occupant 22 % de la population totale sur seulement 0,28 % du territoire.



Selon toujours l’agence de presse, en matière de mobilité internationale, entre 2018 et 2023, le Sénégal a enregistré 56 401 immigrants internationaux contre 166 561 émigrants. Les principaux pays de destination des émigrants sont la France, l'Espagne et l'Italie, recevant respectivement 20,7 %, 14,9 % et 15,3 % des flux d'émigration durant cette période.



