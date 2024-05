Plus de 2 milliards perdus dans les accidents de travail

Les accidents de travail coûtent excessivement cher à la caisse de sécurité. D’après le chef de subdivision de la prévention de la caisse de sécurité sociale, Mor Diagne, plus de 2 milliards de FCFA sont dépensés par an pour réparer les accidents de travail.



Cependant, il souligne que sur les 5 ou 10 dernières années, les cas d'accidents au Sénégal ont connu une baisse de 2 000 cas par an.



Selon L'As, il souligne que 5 secteurs d'activités font en moyenne 60% des accidents. Il s’agit entre autres du secteur de l'industrie agroalimentaire, le secteur extractif au niveau des carrières, des bâtiments électriques, le commerce et le secteur maritime

