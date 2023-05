Plus de 280. 000 Sénégalais ont demandé à figurer sur les listes électorales, selon la CENA

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA), à la suite de la tournée d’inspection auprès des commissions de révision des listes électorales entreprise par son président à Tivaouane Peul, aux Almadies, à Grand-Dakar et au stade Iba-Mar-Diop ce mardi, a fait face à la presse pour tirer un bilan de cette tournée. Selon son président, le magistrat Doudou Ndir, au 30 avril, sur le plan national, plus de 280. 000 Sénégalais ont demandé à figurer sur les listes électorales. « Le président de la République a pris un décret qui fixe la date de l’élection présidentielle au 25 février 2024 et immédiatement après le processus électoral se déclenche. L’une des premières opérations est que les citoyens sont tenus d’aller s’inscrire dans les commissions de révision exceptionnelle des listes électorales. Cette opération de révision de listes électorales permet aux Sénégalais qui ont atteint l’âge de la maturité qui est de 18 ans de s’inscrire avec une pièce d’identité…Selon les dernières statistiques qui sont remontées, à la journée du 30 avril, nous sommes à peu près à 280 mille Sénégalais qui ont demandé à figurer sur les listes électorales sur le plan national. À peu près une trentaine de mille qui ont demandé à figurer sur le fichier au plan étranger », a révélé Doudou Ndir, rapporte LeTémoin.



Poursuivant, il a précisé : « Aujourd’hui, nous sommes dans une commission parmi des centaines qui existent, celles du stade Iba Mar Diop. Ce que nous avons constaté ici au même titre que dans les autres les commissions de Tivaouane Peul, de Grand Dakar et également celle des Almadies, c’est que les Sénégalais aujourd’hui, au dernier jour de la révision exceptionnelle, sont engagés à venir s’inscrire auprès de ces commissions dans la tranquillité, la discipline et le respect des autorités chargés de conduire ces opérations. Nous avons également noté un esprit de coopération, de collaboration et de partenariat que nous avons vu chez les autorités administratives ». Pour le président de la CENA, « cette façon de travailler main dans la main, entre autorités administratives, la population et les partis politiques, c’est quelque chose qu’il faut saluer ».



Après avoir rappelé que « les partis politiques sont membres des commissions de révision exceptionnelle », Doudou Ndir a aussi noté que le délai était bon pour que tout le monde puisse s’inscrire. « Déjà, le nombre total d’inscrits laisse penser qu’il y a intérêt manifeste pour des Sénégalais à aller au bureau de vote le 25 février. Ce que nous avons vu dans les commissions, le nombre d’électeurs dans les files d’attente, il aurait été souhaitable que l’autorité administrative examine cette question avec responsabilité dans le sens de faire en sorte que les Sénégalais qui disposent du droit constitutionnel puissent accomplir le droit de voter sans entrave », a-t-il suggéré.

