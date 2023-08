Plusieurs de ses lieutenants candidats pour 2024… Macky a-t-il perdu le contrôle de ses troupes… ? Avec de plus en plus de lieutenants qui se manifestent pour la présidentielle de 2024, Macky Sall qui est défié dans son camp par ses lieutenants sera incapable de les unir à cette élection…Tribune

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 10:38 | | 0 commentaire(s)|

Au rythme où les responsables au sommet de l'Apr et de Benno bokk yakaar manifestent leur volonté de se présenter à la prochaine présidentielle, la tâche d'unir son camp pour cette joute s'avère difficile pour ne pas dire impossible pour Macky Sall. Pour cette élection, le président de Benno bokk yakaar est défié par ses propres lieutenants. Il est non seulement défié dans la recherche d'un candidat consensuel, mais il ne pourra pas unir Benno qui va partir en ordre dispersé à cette présidentielle



Pas peur d'un président qui part dans 7 mois



Si les responsables qui défient Macky ne sont pas prêts de reculer, c'est que ce dernier ne sera plus président de la République après février 2024. Au plus tard en avril de l'année prochaine, Macky qui ne sera plus président du Sénégal n'aura plus le pouvoir de nommer aux emplois.



Des lieutenants qui obéissent désormais à leurs intérêts



Et puisque Macky Sall ne pourra plus nommer ou destituer à partir de cette date, les responsables de son camp qui s'empressaient de lui témoigner fidélité, certains allant jusqu'à s'autoproclamer disciple ...Baye Fall n'auront plus qu'à obéir à leurs propres intérêts. La cohésion du camp importe peu maintenant face à l'instinct de survie politique des uns et des autres.



Y'a Plus Intérêt À Faire Allégeance Au Président Sall



En fait, depuis que le Président Macky Sall a annoncé sa décision de ne pas briguer un troisième mandat, de plus en plus de responsables de son camp se manifestent pour prendre sa place. Lui-même reconnaît avoir des difficultés pour choisir un candidat. Si c'était deux ans avant la présidentielle de 2024, autant de candidats ne se manifesteraient. Parce que beaucoup parmi eux voudront continuer à occuper leur poste. Ils n'oseront pas défier le chef, au risque de se faire limoger. Mais maintenant que le chef n'a encore le pouvoir que pour quelques mois, il ne fait plus peur à ses lieutenants.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook