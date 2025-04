Plusieurs dizaines de terroristes « neutralisés » au cours des deux dernières semaines, au Burkina Faso Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Avril 2025 à 00:14 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & agence Plusieurs dizaines de terroristes ont été « neutralisés » au cours des deux dernières semaines par les Forces de défense et de sécurité dans plusieurs localités du Burkina Faso, a rapporté mercredi la presse locale. Citant l'armée, l'Agence d'information du Burkina (AIB) a expliqué que les Forces de défense et de sécurité burkinabè ont procédé à des destructions de bases terroristes, l'élimination de cadres et la récupération d'une grande quantité de matériel de guerre. La même source souligne que le mois de mars 2025 a été marqué par une intensification des opérations militaires effectuées notamment dans les régions du Centre-Est, du Nord et de la Boucle du Mouhoun, qui ont permis de « neutraliser » plusieurs dizaines de terroristes sur l'ensemble du territoire. Les images de ces opérations ont également été diffusées mercredi soir par la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB, télévision publique).



Source : Source : https://atlanticactu.com/plusieurs-dizaines-de-ter...

