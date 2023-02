Plusieurs manifestations notées hier : deux blessés dont un dans un état grave à Bignona

Selon les sources de « L’As », l'un des blessés est dans un état grave. Il a été évacué au centre hospitalier régional de Ziguinchor, après les premiers soins à Bignona. A la suite de Bignona, la ville de Ziguinchor est entrée dans la danse.



Les jeunes favorables au leader du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité ont occupé l'avenue Laye Diop Diatta et les HLM Néma (quartier où réside la mère de Sonko) en y brûlant des pneus avant d'opposer une résistance aux forces de l'ordre. Cela a duré jusque tard dans la soirée.



« L’As » en rajoute une couche et révèle que les patriotes de Keur Massar nord ont attendu en début de soirée pour riposter contre la brutalité des forces de défense et de sécurité à l’encontre du leader de Pastef.



« Ils ont lancé un signal au pouvoir de Macky Sall en manifestant dans la rue. Des jeunes sont sortis de manière inopinée pour brûler des pneus près de la Brioche dorée non loin de l'autopont et sur la route de l'ancienne brigade de gendarmerie avant de disparaître. » Souligne le journal.



La Gendarmerie est intervenue par la suite pour éteindre le feu avant de libérer la circulation. Des manifestations ont été notées également aux Parcelles Assainies et à Mbao.