Podor/ Entre ambitions et candidats sans illusions aux Elections législatives 2024 : Ça va se jouer entre ADD, Cheikh Oumar Hanne, Racine Sy et Ibrahima Sy Podor, à l’instar de tous les autres départements du pays, compte jouer un rôle central dans les élections législatives du 17 novembre prochain. Mais, avec un statut qui sera forcément différent avec sa situation antérieure.

Pour ces élections, les premières après la perte du pouvoir, Podor, chasse gardée de Benno Bokk Yakaar depuis 2012, voit les vestiges de cette ancienne majorité y aller en rangs dispersés, alignant différents profils allant de Abdoulaye Daouda Diallo à Cheikh Oumar Anne, en passant par Racine Sy.



Le premier, ancien ministre du Budget et ancien Président du Conseil économique, social et environnemental, coordonnateur départemental de l’Apr, maire indéboulonnable de Bocké Dialloubé, a un encrage social et politique qui lui permet de compter sur le soutien de l’essentiel des maires du département. On peut citer, entre autres, Moussa Oumar Sow, inspecteur des impôts et domaines, ancien coordonnateur du Puma et maire de Walaldé. Mais, également, Mountaga Sy, ancien Dg du Port et maire de la commune d’Aéré Lao.



ADD, comme l’appellent familièrement ses militants, dispose d’une base affective qui a beaucoup bénéficié de ses positions de pouvoir en termes de routes, ponts, éclairage public, etc. Un de ses soutiens, Moussa Oumar Sow surnommé le lion de l’île à morphil, investi neuvième sur la liste nationale de la coalition Takku-Wallu Sénégal, jouit également du même encrage grâce aux actions sociales et de développement, qu’il mène dans sa zone au profit de ses administrés. Moussa Sow est, en effet, maire de Walaldé depuis la création de la commune.



Mais, ADD doit compter avec la descente sur le terrain du «Thierno de Ndioum», Cheikh Oumar Anne. Ce dernier, maire de la commune éponyme, est investi sur la liste proportionnelle de la coalition Jamm ak Njerin de Amadou Bâ. Cheikh Oumar Anne, à l’instar de ses concurrents, jouit d’une légitimité locale dans la commune, où il a été élu, à plusieurs reprises, maire.



L’homme est aussi connu pour ses recrutements massifs de ses parents au sein de l’administration. Et pourrait certainement compter sur certains maires, tels que Demba de Madina N’Diatbé, d’Aboubacry Sow de Méri entre autres. Sa faiblesse est à chercher dans son poulain local en la personne de Moussa Hamady Sarr.



Cet ancien directeur du Crous de l’Université Amadou Maktar Mbow jouit d’une faible popularité, y compris dans sa commune de Walaldé qu’il ne peut objectivement gagner, a fortiori le département. Ce serait une très grande surprise, que ce jeune homme natif de Walaldé remporte la liste départementale selon certaines indiscrétions.



L’autre élément perturbateur, et non des moindres, demeure Mamadou Racine Sy. Le leader de Alsar, Pca de l’Ipres, actionnaire principal du King Fahd Palace et représentant du Groupe Bolloré au Sénégal est aussi maire de Podor. Son point faible : ses adversaires lui reprochent un bilan local mitigé, une certaine distance. Ils pensent aussi que «Baba Racine» aurait pu faire plus et mieux pour ses administrés, du fait de ses différentes casquettes. Il peut compter aussi sur le soutien de la femme d’affaires et actrice du développement, Aissata Aw.



Cette dernière, tête de liste départementale d’Alsar, Présidente du mouvement «Fouta en marche», connue pour ses nombreuses actions en faveur de ses concitoyens du département et surtout de l’île à morphil est, cependant, novice face à des mastodontes de la politique comme Moussa Oumar Sow ou Aissata Tall Sall, alliée d’Abdoulaye Daouda Diallo. L’ancienne maire n’a, en effet, pas dit son dernier mot.



Quant à Pastef, il mise sur le ministre de la Santé, Ibrahima Sy. Ce dernier était critiqué pour sa distance avec la population locale. Un défaut qu’il tente de corriger. Mais, un peu sur le tard. Il peut, cependant, compter sur le soutien de quelques maires qui ont rallié Pastef. Il s’agit, entre autres, d’Amadou Niang, maire de Dodel, Oumar Baba Bâ, maire de Guédé Village et de Elhadj Malick Gaye Dg de L’Agétip et maire de Niandane. Ces maires ont-ils amené avec eux leurs bases ou sont-ils venus seuls ? Le résultat des élections, au soir du 17 novembre, permettra d’y répondre.



Abou KANE



