Podor/ Moussa Diédhiou, Membre du Moncap : « Faire entièrement confiance au leader du Pastef pour offrir une majorité qualifiée au Président de la République… » Malgré le choc naturel des ambitions, l’heure ne doit pas être ni aux tiraillements ni aux batailles de positionnement mais plutôt à la mobilisation en rangs serrés derrière la tête de file des Patriotes pour parachever le deuxième acte de la rupture systémique pour la transformation du Sénégal. C’est en tout cas la forte conviction de Moussa Diédhiou, membre du Mouvement national des cadres du Pastef patriotes(MONCAP) et membre de la coordination départementale de Podor.

A en croire ce précurseur dans l’implantation de cette formation politique dans cette partie du Fouta, s’il est tout à fait possible de comprendre la frénésie qui accompagne souvent l’attente de la confection voire de la publication des listes des candidats il est aussi essentiel pour les militants de bien mesurer les enjeux des élections anticipées.



« Obtenir une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale pour engager les ruptures patriotiques nécessaires pour le bien-être des populations, est un impératif pour tous les responsables, militants et sympathisants du Pastef », a-t-il souligné avant d’inviter à l’unité, à la mobilisation et à la discipline totale derrière le Président du Pastef dont le leadership et la clairvoyance n’ont été pris à défaut.



Pour lui, il faut faire entièrement confiance à Ousmane Sonko pour le choix des candidats car, assure t-il « ce dernier a toujours pris les bonnes décisions même pendant les moments difficiles où d’aucuns perdent leurs capacités de discernement. « Je suis convaincu qu’après la confection des listes, on verra que les militants proposés remplissent effectivement les conditions et critères requis par le parti », a ajouté M. Diédhiou, avant de se féliciter de la dynamique unitaire fondée sur la cohésion et la solidarité entre les militants de base, les responsables et les sympathisants du Pastef.



C’est pourquoi, il lance un appel à la mobilisation derrière la liste du Pastef pour battre à plate couture une opposition « adepte du présidentialisme absolu et de la prédation des ressources du Peuple »



Abou KANE



