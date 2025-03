Podor-sécurité alimentaire : incinération de plusieurs produits impropres à la consommation

”Il s’agit de produits alimentaires et manufacturés dont la date limite de consommation a été dépassée. Ils ont été saisis lors des missions de contrôle au niveau de plusieurs marchés et du département de Podor’’, indique son chef, Serigne Modou Bousso Diouf.



Selon l’agence de presse, les produits saisis et incinérés sont composés, entre autres, de cigarettes, de produits pharmaceutiques, de lampes interdites à la vente et de sachets plastiques, a précisé M. Diouf, qui était accompagné de l’adjoint au préfet de Podor, Ousmane Sidibé.



‘’J’exhorte le service du Commerce à renforcer le contrôle pour contribuer à la santé des populations, mais aussi j’invite les consommateurs à plus de vigilance, surtout en cette veille de Korité’’, a lancé l’autorité administrative.