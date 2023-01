Pôle Dagga Kholpa : Vingt-cinq ha pour le personnel du ministère de l’Urbanisme

Un deal foncier qui consiste à « déshabiller Pierre pour habiller Paul » ? Selon le collectif des populations de Dagga Kholpa, les démarches pour la mise en place du Pôle Urbain de Dagga Kholpa, ne cessent de surprendre les populations autochtones.



En effet, le partage du pôle continue de se faire, en ni un, ni deux. Privées de la bonne information et à temps, les populations de Dagga, Kholpa, Diass, Boukhou, Mbayard etc…, ne savent plus à quel saint se vouer. Une superficie de 25ha 40a 84ca a été lotie pour le compte du personnel du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique dirigé par Abdoulaye Seydou Sow.



Dans ces 25 hectares, nous, du « Témoin », on serait bien curieux de savoir la part que s’y réserve personnellement Oumar Sow, le richissime directeur de l’Urbanisme… C’est le partage « du gâteau » qui poursuit son petit bonhomme de chemin.











Le Témoin