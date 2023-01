Pôle urbain de Diamniadio : pourquoi ce choix n’est pas pertinent, selon Khalifa Sall…

Le choix de Diamniadio, située à une trentaine de kilomètres de Dakar, comme nouvelle ville n’agrée pas l’ancien maire de Dakar. Khalifa Sall, qui a entamé ce weekend, à Rufisque, sa tournée nationale, qui doit le mener dans les 46 départements du pays, en perspective de la Présidentielle de 2024, ne trouve pas pertinent le choix porté sur cette localité par les tenants du pouvoir.



. «Si on veut construire une nouvelle Capitale, ce n’est pas à 25 km de Dakar qu’on doit le faire ; ça n’a pas de sens. Ensuite, on ne construit pas une ville dans une zone qui a une autre vocation qu’urbaine. Cette zone de la région du Cap-Vert a une vocation agricole et rurale», croit savoir le leader de Taxawu Senegal qui y voit une asynchronie notoire avec les objectifs de développement que l’Etat s’est fixé.



«Quand on a la prétention d’atteindre la souveraineté alimentaire et qu’on est en train de désarticuler, de désagréger et faire disparaitre une activité agricole majeure, je crois qu’on est dans une contradiction énorme et flagrante», a-t-il clos son diagnostic sur le pôle urbain de Diamniadio.