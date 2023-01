Polémique après la sortie de Bougane : Neurochirurgiens, le Sénégal en compte 25 au lieu de 2 La neurochirurgie est la spécialité chirurgicale consacrée au traitement des maladies du système nerveux. Alors que la polémique enfle pour démentir Bougane Guèye Dany qui a affirmé qu’ils ne sont que 2 au Sénégal, Bés bi tente un fact-checking et trouve que 25 spécialistes s’activent dans cette pratique médicale.

De tout l’entretien grand format de Bougane Gueye Dany, c’est l’affirmation devenue virale qui a retenu l’attention. «Au Sénégal, il n’y a que deux neurochirurgiens et personne ne me démentira», a-t-il dit avec insistance.

Lors du dernier congrès de la Société Sénégalaise de Neurochirurgie (Ssnc) le 28 octobre 2021, le professeur Youssoupha Sakho avait informé que «le Sénégal compte en tout et pour tout 25 neurochirurgiens». Le domaine d’intervention de ces médecins est le système nerveux.



Lequel est divisé en trois grands segments : le système nerveux central : cerveau, moelle épinière ; le système nerveux périphérique, c’est-à-dire les nerfs qui vont du système nerveux central vers le reste du corps ; les systèmes nerveux végétatifs ou «autonomes», assurant le fonctionnement d’organes de manière automatique, c’est-à-dire l’innervation de l’intestin, du muscle cardiaque.



Le champ d’intervention est particulièrement large et les neurochirurgiens sont fréquemment spécialisés dans un type particulier de neurochirurgie qu’on pourrait appeler sous spécialisation. Il s’agit de la neurochirurgie crânienne, neurochirurgie du rachis et neurochirurgie pédiatrique.



Dans la pratique, le neurochirurgien intervient au sein d’une équipe chirurgicale, en coopération particulièrement étroite avec l’anesthésiste. Sur le registre des maladies variées, il y a la hernie discale, la maladie de Parkinson, l’hyperacousie, l’anévrisme ou le traumatisme intracrânien, l’hématome cérébral, les compressions médullaires parfois responsables de douleurs chroniques comme les lombalgies et sciatiques.



Mais également l’ensemble des tumeurs pouvant affecter les systèmes nerveux. Avant d’intervenir, il réalise un bilan préopératoire pour déterminer le type d’opération à réaliser puis l’opération et assure un suivi postopératoire pour s’assurer de l’efficacité de l’intervention et de la bonne rémission du patient.



Quand consulter un neurochirurgien ?



De manière générale, vous pouvez être amené à solliciter un neurochirurgien si vous avez suivi rigoureusement un traitement médicamenteux, généralement 3 mois ou une rééducation, sans succès.



Un geste chirurgical est possible, associé à des bénéfices attendus. Il fait savoir que le neurochirurgien intervient en coordination avec d’autres spécialistes comme le neurologue ou le cancérologue. Hormis une urgence, le choix d’une intervention repose le plus souvent sur une décision collégiale de l’ensemble des spécialistes suivant un patient pour une affection donnée.

