Polémique autour de la réhabilitation du marche Fith Mith: La société «Toubatir» traîne à la barre un de ses émissaires, P.S. Diongue

La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré au parquet l’homme d’affaires P.S. Diongue pour abus de confiance portant sur la somme de 7,142 millions Fcfa au préjudice de M.D. Fall de la société Toubatir

L’homme d’affaire P.S. Diongue est dans de beaux draps. Il a été déféré au parquet pour abus de confiance, par M.D. Fall une des responsables de la société «Toubatir», dans le cadre du projet de reconstruction du marché FithMith de Golf Sud.



Diongue est accusé par la dame d’avoir recouvré la somme de 7,142 millions Fcfa auprès des commerçants recasés, sans pour autant les reverser à la société «Toubatir» avec qui il traite. Ce qui a poussé M.D. Fall à saisir la Division des investigations criminelles (Dic) d’une plainte. Selon des sources de L'As, la dame Fall avait réquisitionné l’homme d’affaires Diongue dans le cadre du recouvrement mensuel auprès de 202 tabliers et détenteurs de cantines. Charge à ce dernier de reverser l’argent à la dame pour financer le projet de réhabilitation du marché. Mais entretemps, les chantiers s’arrêtent, parce que la société traverse des difficultés financières. C’est ainsi que le Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), Lat Diop, s’affiche en bienfaiteur pour appuyer les commerçants sur leur demande de réhabilitation du marché, en décaissant la somme de 10 millions Fcfa. Le délégué du marché du nom de Mb. Fall a confié cet argent à Diongue. Les travaux reprennent. Etles commerçants retrouvent peu à peu leurs places d’affaires et refusent de s’acquitter de leurs versements mensuels auprès de Diongue, tout en réclamant les 10 millions Fcfa offerts par le Directeur général de la Lonase.



Entre-temps, la dame M.D. Fall somme son émissaire Diongue de lui verser l’argent. Ce dernier dit niet et exige la restitution de 07 millions qu’il dit avoir remis à la dame, avant de promettre de restituer les 6,700 millions Fcfa avec le désistement d’un ayant droit. Des allégations balayées d’un revers de main par la dame Fall qui soutient n’avoir reçu que 6 millions Fcfa issus de la fondation et un autre montant de 7 millions Fcfa. Elle ajoute qu’à ce jour, Diongue lui doit toujours de l’argent. Convoqué à la Dic, le délégué du marché Mb. Fall a déclaré que les commerçants ont refusé d’honorer leurs versements mensuels, car ils réclament les 10 millions Fcfa qu’ils avaient confiés à Diongue. Ce dernier, interrogé alors sur cet argent, indique qu’il a pris 3 millions Fcfa pour les travaux et que les 7 millions Fcfa restant se trouvent dans son compte bancaire. N’empêche, P.S. Diongue a été placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour abus de confiance portant sur la somme de 7,142 millions Fcfa.