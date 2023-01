Polémique sur la propriété du TER : le Gouvernement sénégalais dément Le Figaro Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Janvier 2023 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Dans une enquête publiée vendredi, le journal français Le Figaro a écrit que « la société de Train express régional sénégalais est détenue à 100% par la Société nationale des chemins de fer français (Sncf) ». Un article qui continue de susciter une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Une information que le Ministre et […] Dans une enquête publiée vendredi, le journal français Le Figaro a écrit que « la société de Train express régional sénégalais est détenue à 100% par la Société nationale des chemins de fer français (Sncf) ». Un article qui continue de susciter une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Une information que le Ministre et Directeur général de la Sen-Ter, Abdou Ndéné Sall, a vite démentie. A Tivaouane, où il a passé le week-end, il parle de « déformation ». Il ajoute, dans une vidéo : « J’ai toujours dit aux Sénégalais que le Train Express régional a plusieurs composantes. Les rails, le système, les gares, les trains. Et tout ceci appartient au Sénégal à 100%. Aucun toubab n’est propriétaire du Ter. Ni aucun privé. L’Etat est le seul et l’unique propriétaire du Ter », a-t-il déclaré. M. Sall de rappeler que le gouvernement n’a fait que créer une société de patrimoine dénommée Sen-Ter et a confié l’exploitation à la Seter, une filiale de la Sncf. En début de soirée, le porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, a aussi réagi à cette polémique. En déplacement à Kaolack, le ministre du Commerce a souligné que « le Sénégal a fait le choix de la souveraineté en étant le propriétaire du Train express régional. Quand je dis propriétaire, c’est entièrement et exclusivement. Et pour aller dans le détail, je dirai que le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares ».



Source : https://lesoleil.sn/polemique-sur-la-propriete-du-...

