Polémique sur les Fonds politiques: Pastef met au défi Macky

La polémique sur les « fonds politiques » ne va connaître son épilogue de sitôt. Après la réplique de l’Alliance pour la République (APR), le Bureau politique de Pastef s’est fendu d’un communiqué incendiaire pour rajouter une couche. « (…) le BPN met au défi le Président Macky Sall himself de démentir d’avoir vidé en trois mois, avant son départ, les fonds politiques de la Présidence de la République. Dans cette circonstance, nous demanderons que les preuves de cette boulimie inélégante soient portées à la connaissance de la population », lit-on dans le document parvenu à WalfNet.



Les « Patriotes » enjoignent le Président Bassirou Diomaye Faye et le gouvernement de son Premier ministre Ousmane Sonko à poursuivre, « sans ralentir ni regarder dans le rétroviseur, leur noble mission de soulagement et de libération du peuple, bien que les tenants de l’Ancien et Pathétique Régime, qui a mis à genoux ce pays par des pratiques innommables et inimaginables trouvent encore matière à gesticuler et à narguer de leur arrogance et de leur outrecuidance les Sénégalais. Ignorance, suicide, stratégie d’anticipation ou tout cela en même temps ? Il est vrai que la peur panique peut expliquer leur fuite en avant ».



Ils appellent leurs camarades et alliés à continuer « résolument le travail pour la transformation systémique du Sénégal. « Laissons les Assassins et Pillards de la République ainsi que leurs seconds couteaux et chiens de garde aboyer, monologuer et délirer. Bientôt, leurs cris d’orfraie céderont la place à un silence assourdissant. Bientôt, les Sénégalais seront édifiés sur l’ampleur du massacre perpétré durant ces 12 années de magistère et les conséquences désastreuses qui en découlent. Le compte à rebours est lancé et personne n’échappera à l’obligation de reddition », affirment-ils.



Walfnet