Police nationale: Modou DIAGNE et Tanor Thiendella Sidy FALL décorés de la médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Janvier 2024 à 16:48 | | 0 commentaire(s)| Le Contrôleur Général de Police Modou DIAGNE, Directeur Général adjoint de la Police nationale et le Contrôleur Général de Police Tanor Thiendella Sidy FALL, Directeur Général des élections ont respectivement été décorés de la médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale par le Général de corps d’armée Moussa FALL, Haut commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, ce mercredi 10 janvier 2024.













