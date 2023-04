Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar : La fin des travaux attendue avant décembre 2023 Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023 à 23:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall était en visite, hier, lundi, sur le chantier de la Polyclinique de l’Hôpital Principal de Dakar. Cet établissement de niveau 4, qui sera livré avant la fin de l’année, va avoir 33 spécialités et une offre de soins relevée. Le bâtiment en chantier de 9 niveaux à côté de l’Hôpital Principal […] Le Président Macky Sall était en visite, hier, lundi, sur le chantier de la Polyclinique de l’Hôpital Principal de Dakar. Cet établissement de niveau 4, qui sera livré avant la fin de l’année, va avoir 33 spécialités et une offre de soins relevée. Le bâtiment en chantier de 9 niveaux à côté de l’Hôpital Principal de Dakar a déjà pris forme. Les travaux de cette Polyclinique, qui seront livrés avant la fin de l’année, sont très avancés avec les seconds œuvres qui occupent les ouvriers sur ce gigantesque chantier de 20 000 mètres carrés. En visite, hier, lundi, pour voir l’état d’avancement de la future infrastructure hospitalière, le Président de la République, Macky Sall, a eu droit à des explications des responsables de l’entreprise sénégalo-turque en charge des travaux et du Directeur Général de l’Hôpital Principal de Dakar, le Médecin-Général Mame Thierno Dieng. D’après lui, actuellement ce qui reste, ce sont les seconds œuvres qui nécessitent beaucoup plus de moyens et dans un délai bref. « Ce sont des choses à commander. C’est le cas du vitrage et de l’aluminium. Dès que le matériel sera sur place, ils vont monter. Tout le reste, c’est du montage. Pour les équipements, tous les espaces qui doivent les accueillir sont personnalisés et individualisés », a expliqué le Général Mame Thierno Dieng. Construite pour apporter une plus-value dans le système sanitaire du Sénégal, cet établissement, qui sera de niveau 4, va comprendre plusieurs départements qui seront par zone dédiée. Par exemple, pour la zone 1, elle sera dédiée à l’hospitalisation, avec une capacité de 100 chambres dont 7 suite vip, 32 chambres vip, 6 chambres standards et une hôtellerie 5 étoiles. Le Président Macky Sall s’est dit très satisfait de l’état d’avancement des travaux. C’est pourquoi, il a demandé à ce que tout soit fait pour une livraison de l’infrastructure avant la fin de l’année. « C’est un chantier gigantesque. Il s’agit d’un hôpital dans l’hôpital. Nous l’avons appelé la Polyclinique, mais en soi, c’est un hôpital de niveau 4. J’ai vu le dévouement avec lequel le Général Dieng s’est engagé. Je remercie le ministre des Forces Armées, celui des Finances. Je vais demander au Premier ministre de mobiliser toutes les ressources qu’il faut pour que nous soyons dans les délais, c’est-à-dire réceptionner l’hôpital avant la fin de l’année », a souligné le Président Macky Sall. Chirurgie-chimiothérapie- radiothérapie Pour la construction de ce futur « joyau », le Général Mame Thierno Dieng a expliqué qu’ils ont voulu éviter des erreurs commises pour l’Hôpital Principal. « Cette fois-ci, nous avons corrigé l’erreur commise à l’hôpital Principal. Le service de l’angiographie doit être plus proche du bloc opératoire pour qu’en cas d’accidents, le transport du malade du bloc opératoire à l’angiographie puisse se faire rapidement. Nous avons corrigé une autre erreur. Aujourd’hui, la maternité de l’hôpital n’a pas un bloc autonome, elle dépend du bloc central », a-t-il informé. L’autre grande « révolution » au niveau de cette Polyclinique sera sur le traitement du cancer. Général Mame Thierno Dieng a affirmé que cet établissement de santé aura les trois maillons du traitement du cancer, à savoir la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. « Ici à l’hôpital, nous faisons de la bonne chirurgie et la chimiothérapie. Avec la machine de radiothérapie dont disposera la Polyclinique, elle sera le seul endroit où les trois maillons de traitement du cancer seront réunis », s’est-il réjoui. La zone 2 de la Polyclinique, réservée au plateau technique, selon Général Dieng, sera « de nouvelle génération » avec 6 blocs opératoires certifiés dont deux pour les greffes d’organe. Un service imagerie est également prévu, de même que celui dédié au traitement médical, l’Irm, le scanner, l’échographie, la mammographie, la radiographie et l’angiographie. Côté équipements, il est aussi prévu une pharmacie avec une gestion informatisée des médicaments, un laboratoire d’analyse moderne, un service d’urgence, réanimation et soins intensifs d’une capacité de 10 lits, sans oublier, l’oncologie radiothérapie. Au total, l’offre de soins va comporter 33 spécialités. Oumar NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/polyclinique-de-lhopital-princ...

