Popenguine : le DG de la SOLDE Charles Emile Ciss désigné persona no gratta

Dimanche 8 Septembre 2019

Décidément rien ne va plus entre les jeunes de Popenguine et le DG de la solde Charles Emile Ciss qui depuis quelques mois a fait de cette localité sa base politique ,ils sont plus de 20 jeunes a avoir démissionné du "Mouvement and soukali sunu Gokh" initié par Mr Ciss, pour ces jeunes le DG de la SOLDE fait dans la manipulation et ne respecte jamais ses engagements et eux ils n'accepteront d'être utilisés par ce dernier.



Autre problème évoqué par ces jeunes frondeurs, le DG de la SOLDE ne respecte pas la jeunesse de Popenguine car ils ne leurs amène que des artistes qu'il paye à hauteur de millions et que le montant pouvait leurs servir à créer des projets.



