Port Autonome de Dakar : Mountaga Sy convainc les entreprises agréées à leverle mot d’ordre de grève Le Collectif des entreprises agréées pour le transport et la livraison de conteneurs au Sénégal (Ceatlcs) du Port autonome de Dakar a décidé de lever son mot de grève illimité décidé ce mercredi 12 avril. Cette décision a été rendue possible suite à des négociations ouvertes hier avec le directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy

Rédigé par leral.net le Samedi 15 Avril 2023 à 11:05 | | 0 commentaire(s)|

Les pourparlers entre le Ceatlcs qui est structuré autour de 7 organisations (transporteurs, transitaires et commerçants du Pacte de Saly, à savoir l’Usetta, Unacois Jappo, Unacois Yessal entre autres tournaient autour des difficultés majeures desdites structures autour de la livraison des conteneurs.



Selon un communiqué de presse de la Cellule Communication stratégique du Port de Dakar, entre autres préoccupations, le Ceatlcs a posé sur la table des revendications la résolution des problèmes de restitution des conteneurs vides dans les ICD notamment ceux de MSC et de Maerskline, le déblocage des transporteurs par les compagnies maritimes, la résolution des problèmes de facturation, de paiement et de bon à délivrer au niveau des compagnies aériennes, l’arrêt immédiat de la facturation desfaux frais de la part des compagnies maritimes.



L’application du principe de « responsabilité payeur » aux compagnies maritimes. D’autresrevendications devant faire l’objet de début de résolution sont indiquées comme la simplification du contrôle douanier des marchandises, la mise en place dans les plus brefs délais d’un organe en charge des conflits au sein de l’espace portuaire, l’application de l’ensemble des mesures issues du pacte de Saly, l’augmentation des tarifs de livraison de conteneurs, la facturation des immobilisations par les transporteurs, la mise en place du comité d’arbitrage et les agents assermentés devant siégé dans les IC. Et enfin la consolidation et l’application des dispositions de l’arrêté interministériel portant réglementation du transport et la livraison de conteneurs du 27 juillet 2021.



A la suite des négociations présidées ce jeudi 13 avril par le directeur général du Port autonome de Dakar Mountaga Sy, Etienne Sarr président de l’USETTA et du CEATLCS a révélé que les échanges sur les questions précitées ont permis d’obtenir des avancées sur plusieurs points de revendications sur le transport avec les compagnies maritimes.



Le niveau de satisfaction des revendications n’a pas atteint 100%, mais des points positifs réglés grâce à l’engagement du directeur général avec les compagnies maritimes. Le CEATLCS a décidé de lever le mot d’ordre de grève. Les opérations ont recommencé depuis ce jeudi à 20h. Le Dg Mountaga Sy a mis en place des commissions de travail qui vont commencer à éplucher les points de revendications dès ce vendredi à partir de 11 heures

Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook