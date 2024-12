Port Autonome de Dakar, les nouvelles nominations de Waly Diouf Bodian… Waly Diouf Bodian procède à un « new dress code » au port autonome de Dakar. Cette porte d’entrée et de sortie du Sénégal a de nouveaux de Pilotes Experts Maritimes de 1e rang.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 17:57 | | 1 commentaire(s)|

En effet, ce 5 Décembre, Waly Diouf DG du PAD, a nommé trois hauts cadres de la marine marchande sénégalaise à des postes stratégiques. Commandant Ismaila Basse, Capitaine au long cours et pilote, est nommé Directeur des Exploitations au PAD remplace Amadou Racine DIA.



Dans ces nouvelles fonctions, il se chargera de piloter la coordination des activités commerciales et logistiques, avec l’objectif d’optimiser le trafic maritime et terrestre. Un secteur important et primordial pour l’activité économique portuaire. Tout comme la direction du Centre Opérationnel Polyvalent (COP) qui désormais sera dirigée par

Commandant Ousmane Djigo, Capitaine au long cours et pilote. Il va s’assurer de la supervision des interventions techniques et stratégiques nécessaires à la gestion des urgences et des flux complexes.



Le Commandant Boucar Faye, Capitaine au long cours et pilote, est quand à lui succède à Massata FALL. Ce premier est aujourd’hui Directeur de la Liaison Maritime Dakar-Gorée. Un symbole patrimonial et touristique, d’un grand enjeu. La sécurité, la fluidité des rotations de la flotte navale, Boubacar Joseph Ndiaye, la seule Saloupe aujourd’hui qui assure la liaison après l’arrêt de service de Coumba Castel et Berr pour des raisons de sécurité.



Dans la logique de la préférence locale, Bodian fait donc la confiance à l’expertise locale dans une optique de productivité et d’excellence. Toutefois, ces professionnels, ingénieurs en sciences nautiques, une appellation adoptée dans plusieurs pays comme la Turquie, le Maroc et l’Algérie pour refléter la technicité et l’expertise des Capitaines au long cours sont des véritables spécialistes du transport maritime. Ainsi, ils y jouent un rôle déterminant dans la gestion et le développement des infrastructures portuaires.



Et sur la vison de faire du Sénégal un hub maritime incontournable en Afrique, surtout en perspective de la réception des ports de Ndayane, de Foudiougne entre autres, il faut promouvoir les cadres hautement qualifiés pour relever les défis liés à la compétitivité et à la modernisation des services portuaires.

Un secteur offre de nombreuses opportunités aux jeunes générations.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook