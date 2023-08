Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Port de Dakar: Le débarquement de 7 000 tonnes d'oignons importés, annoncé ce samedi Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2023 à 19:13 | | 0 commentaire(s)| Le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, a supervisé, ce samedi 12 août 2023, le débarquement, au Port Autonome de Dakar, de 7 000 tonnes d'oignons importés, après l'annonce faite la veille par le Ministre Abdou Karim Fofana.

Ce stock en provenance de la Hollande, vient compléter les 10.000 autres tonnes déjà introduites par les importateurs, la semaine dernière, après la levée de la mesure de restriction des importations, en attendant l'arrivée, d'ici le 25 août prochain, d'un autre bateau contenant la même quantité.



Selon le Directeur général de l'Agence de Régulation des Marchés, présent sur les lieux, l'arrivée de cette cargaison va permettre, d'une part, de reconstituer progressivement le stock au bénéfice des consommateurs sénégalais et, d'autre part, de stabiliser les prix, en conformité avec les conclusions des concertations nationales sur la vie chère.



"N ous pouvons espérer que les prix reviennent à la normale. Nous sommes entrain de vivre une période de tension due à l'arrivée tardive de l'oignon importé et à la fin de la commercialisation de l'oignon local ", a t-il précisé.



En attendant l'arrivée du deuxième bateau, le Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, a pris toutes les dispositions nécessaires pour l'acheminement et la distribution du produit sur le marché, mais aussi, les mesures appropriées pour limiter la spéculation injustifiée, notée sur les prix.





