Port de Dakar : Amina Baldé, "transitaire" détourne plus de 5 millions de FCfa d'un client

Mouhamadou Moustapha Dia, après avoir couru vainement derrière son argent, s'est résolu à porter plainte contre Amina Baldé pour abus de confiance. Ayant acheté un véhicule de marque Ford Santafe Sport (2016) avant la Tabaski, il avait sollicité Amina Baldé qui s'était présentée à lui comme transitaire, exerçant à la société "Unit Transit", sise au Mole II du port de Dakar pour le dédouanement.



D’après Le Témoin, après discussions, il fut convenu d'une somme de 5 500 000 FCfa. Mieux, un acompte de 3 millions est remis le 16 aout 2019 à la dame Baldé qui fit la promesse de boucler l'affaire en moins de deux semaines.



Jouant au dilatoire, elle revient à la charge, en faisant croire à son client qu'elle était confrontée à un problème de liquidités, en sollicitant le versement du reliquat. Ayant entièrement confiance en elle, le malheureux lui remit encore 2 500 000 FCfa.



Après cette opération, croyant enfin qu'il sera en possession de sa voiture, la "transitaire" disparut de la circulation, tout en lui donnant des délais qu'elle peinait à respecter. Écœuré d'attendre sa voiture, il finit par porter plaine.



Devant les limiers, la mise en cause reconnait les faits qui lui sont reprochés, tout situant le blocage du dossier au niveau de la Division de Transit du port de Dakar. N'ayant pas convaincu de sa bonne foi, elle a été déférée au parquet.



