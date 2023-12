Portrait Birane Ndour, une source d'inspiration pour la jeunesse !

Directeur général du groupe Futur Médias depuis octobre 2018, Directeur général adjoint du groupe Futur Média de 2012 à 2018, Birane Ndour, l'entrepreneur social qui compte devenir une figure incontournable du continent africain, est titulaire d'un bachelor in Business and Administration à L’American Business School de Paris en 2005. Il a exercé ses premières fonctions au sein de Allafrica Global Media à Washington DC, avant de rejoindre la filiale à Dakar en qualité d’Agent Marketing and sales Associate...