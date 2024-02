Portrait d'Ousmane Yara : Le Diplomate Multicarte au Cœur des Négociations Politiques Ousmane Yara, un homme d'affaires malien prospère, est devenu le centre de l'attention ces derniers jours en raison de son rôle présumé dans les négociations entre le président sénégalais Macky Sall et son principal opposant, Ousmane Sonko. Résidant entre Conakry et Lagos, Yara possède des liens étroits avec de nombreuses capitales de la sous-région ouest-africaine. Sa particularité réside dans son amitié avec des chefs d'État tels que Wade, Buhari, ATT, Macky Sall et Alpha Condé, qui font partie de son cercle intime. Ces dirigeants ont souvent sollicité les services de Yara pour résoudre des situations délicates, faisant de lui un acteur influent de la diplomatie parallèle.



Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2024

Yara entretient une relation privilégiée avec le président nigérian actuel, Bola Tinubu, et aurait même contribué à convaincre Tinubu d'annuler un voyage à Dakar suite au report de la présidentielle sénégalaise et aux violences qui ont éclaté. En tant qu'initié des coulisses politiques, Yara s'invite fréquemment à la table des chefs d'État et dispose d'un impressionnant carnet d'adresses. Sa capacité à désamorcer des crises est illustrée par son rôle dans la préservation de la stabilité électorale au Sénégal en 2019, où il a contribué à persuader Me Abdoulaye Wade de revenir à des positions plus conciliantes.



L'homme aux multiples talents n'est pas étranger à la scène internationale, puisqu'il sert actuellement en tant qu'ambassadeur de l'Union africaine pour l'Agenda 2063. Sa récente clarification des relations amicales entre Bola Tinubu et l'ancien président guinéen Alpha Condé, ainsi que l'explication autour d'un voyage en hélicoptère qui a suscité des théories du complot, témoignent de son rôle de médiateur et de communicateur dans les affaires complexes de la région.



Cependant, des controverses récentes remettent en question la version officielle des événements. Des allégations ont émergé concernant la citoyenneté guinéenne supposée de Tinubu, alimentant les spéculations et les débats sur la légitimité de sa candidature et de sa victoire à la présidentielle. Certains critiques remettent en question la validité des titres honorifiques décernés à Tinubu par Conde, suggérant que cela pourrait être lié à des motifs politiques plus complexes.



Les développements récents suscitent des interrogations sur la nature des liens entre Ousmane Yara, Bola Tinubu et les dirigeants politiques de la région. Alors que Yara se présente comme un diplomate et un médiateur, son rôle dans les coulisses et son influence dans les négociations politiques soulèvent des questions sur la transparence et les motivations qui animent les acteurs politiques de la région. La saga continue d'évoluer, laissant le public dans l'expectative quant aux prochains rebondissements de cette histoire politico-diplomatique aux multiples facettes.

