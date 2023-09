Portrait de Khadidiatou Bousso Diop : Une conseillère personnelle et lobbyiste au parcours inspirant à Touba Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 01:21 | | 0 commentaire(s)| Khadidiatou M. Bousso Diop est une femme aux multiples talents et réalisations, dont la carrière exceptionnelle l'a conduite des bureaux de la Place Washington, à Washington DC. Son parcours est marqué par son engagement en tant que Conseillère économique chargée des relations avec le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, à l'Ambassade du Sénégal aux États-Unis d'Amérique.



Khadidiatou Bousso est une économiste-planificatrice et Conseillère en Organisation de formation, mais elle a rapidement développé une expertise en communication. Elle a dirigé la Cellule de communication du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan pendant de nombreuses années, où elle a joué un rôle clé dans la communication gouvernementale liée aux questions économiques et financières.

Sa carrière s'est ensuite tournée vers la diplomatie, où elle a occupé des postes de Conseillère Technique auprès de plusieurs ministres sénégalais, dont ceux en charge du Plan, de la Coopération, de l'Économie et des Finances, ainsi que du Budget. Cette expérience lui a permis de développer une connaissance approfondie des politiques gouvernementales et de la gestion financière.



Avant de rejoindre l'Ambassade du Sénégal aux États-Unis, Khadidiatou Bousso a travaillé dans le domaine de la presse, contribuant à des quotidiens tels que l'"Actuel" et "L'Observateur". Elle a également collaboré avec l'Agence pour la promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX). Elle a occupé le poste de chef du Bureau de l'Information et de la Communication (BIC) au Ministère du Plan, du Développement durable et de la Coopération Internationale.



Au cours de sa carrière, Khadidiatou Bousso Diop a mis en place des initiatives de communication innovantes, telles que la création d'un site Web bilingue français-anglais et la relance de la revue d'informations économiques du Ministère, intitulée "Échos Finances". Elle a également collaboré avec les médias, les journalistes et leurs organisations, pour sensibiliser davantage le public aux activités du ministère.



Parmi ses réalisations notables, on peut citer son rôle dans la communication liée au Plan Sénégal Émergent (PSE), en particulier lors de la préparation du Groupe Consultatif qui s'est tenu à Paris en février 2014. Elle a organisé des réunions de partage avec divers acteurs, y compris les médias, les parlementaires, les organisations de la société civile, les universitaires, les syndicats, le secteur privé et les partenaires internationaux.



Khadidiatou M. Bousso est une professionnelle dévouée et charismatique, qui a apporté une contribution significative à la communication gouvernementale et à la diplomatie sénégalaise. Sa formation en économie et sa vaste expérience en communication et en relations publiques, en font une personne extrêmement qualifiée pour son rôle actuel en tant que Conseillère économique à l'Ambassade du Sénégal à Washington DC, où elle a travaillé en étroite collaboration avec Son Excellence Babacar Diagne, l'Ambassadeur du Sénégal. Elle est un exemple de réussite pour les femmes sénégalaises dans le domaine de la diplomatie et de la communication.











