Portrait de Youssou Ndour: Dans l'intimité d'une légende au parcours exceptionnel

Légende de la musique africaine, auteur, compositeur, interprète, homme d'affaires, Youssou Ndour n'est plus à présenter. Connu d'ici et d'ailleurs, il est la voix la plus célèbre de l'Afrique. Né le 1 er Octobre 1959 à la Médina, Youssou a très tôt abandonné les études pour vivre sa passion: la musique.



Devant un père réticent, le roi du mbalax se montre plus que jamais déterminé à chanter ainsi son père céda. Et c'est à l'âge de 13 ans qu'il a commencé à se faire un nom. Il a son propre orchestre, réalisé plusieurs sons, sorti plusieurs albums...Et mène d'autres business en dehors de la musique.



Président directeur général du Groupe futur media, Youssou s'est lancé dans la politique en créant son propre parti, il fut même nommé ministre. Nul n'ignore qu'il est artiste de renommée internationale avec beaucoup de disques en poche...Que dire de plus!