Poste- Tentative de cambriolage à Ndorong à Kaolack: Des échanges de tirs entre policiers et malfaiteurs, notés

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Septembre 2018 à 13:19

Dans la nuit du mardi au mercredi, des individus ont attaqué le bureau de poste du quartier de Ndorong, situé dans la commune de Kaolack. Alertée de cette visite inopinée, les éléments de la police se sont aussitôt dépêchés sur les lieux et s’en sont suivis des échanges de coups de feu avec les assaillants.



La RFM qui donne l’information note des blessés, sans plus de précision sur les victimes. Les assaillants qui voulaient dévaliser le bureau de Poste n'ont finalement pas réussi à perpétrer leur forfait, selon la même source.

