Pour Crime Organisé – Des sénégalais, gambiens et français arrêtés par Interpol ! Des sénégalais, français et Gambiens viennent d’être arrêtés par Interpol. Ils faisaient partie d’une bande organisée qui s’affairait dans du vol et du trafic à grande échelle de véhicules vers l'Afrique de l'Ouest. Le préjudice est évalué à 170 véhicules, a appris iGFM.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2023 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

L'opération est le résultat d'une enquête de deux ans impliquant six pays européens. En effet, une bande organisée, composé de ressortissants français, gambiens et sénégalais, a été neutralisée par les éléments de la police.



Selon toujours iGFM, spécialisée dans le trafic de véhicules, la bande bénéficiait d'une structure criminelle mobile et flexible, où des soi-disant «coordinateurs» passaient les commandes de certains modèles de véhicules à des voleurs de voitures répartis dans toute la France.



Une fois volés, les véhicules étaient ensuite conduits vers différents ports d'Europe, souvent par des mineurs, afin d'être dissimulés dans des conteneurs de fret et expédiés vers l'Afrique de l'Ouest. Les autorités ont jusqu'à présent identifié plus de 170 véhicules transportés depuis des ports belges, néerlandais, français, allemands et espagnols.



Malheureusement pour notre compatriote et ses acolytes, le 12 septembre, plus de 110 officiers, dont des unités tactiques et canines, ont effectué des descentes dans toute la France, aboutissant à l'arrestation des membres de la bande.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook