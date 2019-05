Pour Mermoz/Sacré-Cœur, je m’engage (par Khadidiatou NDOYE)

De la fenêtre (fenêtre Mermoz) à la porte (Porte Mermoz) de mon cœur (Sacré Cœur), je tiens à crier toute ma LIBERTE (quartiers liberté).



Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Au mois de Décembre prochain, vous élirez le Maire et l’équipe qui, avec lui, sera en charge de la gestion de la municipalité de Mermoz/Sacré-Cœur pour cinq ans. C’est une échéance cruciale pour notre vie quotidienne, l’avenir de nos enfants et le développement de notre Commune.



Par votre vote, vous déciderez de la destinée de notre Cité.



Née à Dakar, ayant grandi entre les quartiers de Mermoz et Sacré-Cœur, et impliquée dans la vie associative depuis ma tendre jeunesse, c’est avec le cœur que je m’adresse à vous ; le cœur sacré et toute la liberté d’une citoyenne de notre commune, fière de sa Cité mais pour autant affligée de sa paralysie et de sa dégradation.



Mermoz/Sacré-Cœur, au passé glorieux, doit retrouver sa juste place de sanctuaire du calme, de la propreté et du bon vivre. Nos différents quartiers étaient, jadis, un havre de paix et tous les dakarois nous enviaient nos espaces verts, nos aires de jeux, nos ruelles ombrageuses…Certains quittaient des quartiers lointains, surtout le Samedi soir, pour venir flâner dans nos rues et profiter du calme et de la bonne ambiance qui y régnaient.

Aujourd’hui tel n’est plus le cas. A qui la faute ?



La municipalité, depuis le désengagement de la SICAP S.A, ne s’occupe plus correctement de notre cadre de vie. Elle s’adonne à une privatisation sauvage de nos espaces publics. Toutes nos réserves foncières font l’objet de spéculation et les grandes multinationales ne cessent de venir les occuper.



On assiste, impuissant, à la disparition de nos aires de jeux au grand dam des enfants et des jeunes. La commune de Mermoz/Sacré-Cœur est devenue trop étroite et l’on y étouffe.



Plus personne n’ose se promener à certaines heures dans les différents quartiers du fait de l’insécurité grandissante. Avant, aucun habitant de Mermoz/Sacré-Cœur n’était cité dans des mauvais faits divers ; tout au contraire c’était une fierté d’y habiter et cela inspirait le respect.

Habiter la même zone géographique que des personnalités de tous genres, du secteur public comme du secteur privé, des membres du PBS et bien d’autres artistes de renom (Ismaila LO, Oumar Pène…), réveillait en nous un sentiment de fierté, mais ça, c’était avant.



Tous nos espaces publics, s’ils ne sont pas occupés par de grandes firmes commerciales, sont devenus des parkings de vente et de location de véhicules ou des sites de vente de meubles ; cela jusque devant nos propres maisons.

Pendant ce temps la Mairie impuissante, ne fait rien.



Elle est même d’une certaine manière, complice de cette navrante situation. Devons-nous continuer à laisser faire ? La réponse est « non »!

Et c’est tout le sens de mon engagement.

Engageons-nous !!!



Bien construire notre avenir c’est aussi bien maitriser des leviers comme les impôts locaux, la sécurité ou la propreté. C’est aussi faire preuve d’ambition et d’esprit d’équipe pour créer les conditions favorables au développement économique et social de notre Cité. Pour y parvenir, il faut d’urgence mettre de nouvelles compétences en action, basées sur l’expérience de gestion et la capacité d’écoute.



J’ai, jusqu’à ce jour, pleinement consacré mon temps à mes activités associatives en vue surtout de l’autonomisation des femmes.



Mais fidèle à mon attachement de toujours à Mermoz/Sacré-Cœur, fidèle aussi à mes valeurs d’humanisme, de pragmatisme, d’entrepreneure sociale, d’ouverture d’esprit, de solidarité et de convivialité, j’ai décidé de m’engager à votre service et au service de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur.



En Décembre prochain, je serai candidate au poste de Maire.

Je présenterai à vos suffrages une équipe de Femmes et d’Hommes motivés, avec de solides compétences. Une équipe composée de Jeunes guidés par une approche nouvelle de la politique, hors des réflexes partisans : une équipe capable de bien gérer nos ressources et nos actions.



Notre enthousiasme et notre énergie seront consacrés à rénover et redynamiser Mermoz/Sacré-Cœur grâce à un projet novateur construit autour de l’amélioration de la gestion, du développement économique, de l’emploi, de la formation des jeunes, de la qualité de la vie, de la santé et de la solidarité. Nous voulons construire une Cité embellie, une Cité attractive, une Cité unique.



Depuis plusieurs mois déjà, j’ai entrepris ce travail d’écoute et de dialogue indispensable pour construire un projet qui répondra à vos besoins.



Je continuerai ce travail de proximité dans les prochaines semaines, en allant jusque chez vous, à votre rencontre, dans notre quartier car, c’est avec vous que nous pourrons concrétiser notre projet Mermoz/Sacré-Cœur.



Vous serez également les bienvenus pour venir me rencontrer et échanger sur l’avenir de notre Cité.



«Ensemble pour bâtir une Cité de Mermoz/Sacré-Cœur florissante, solidaire et ancrée dans la modernité !»













Khadidiatou NDOYE

CANDIDATE

