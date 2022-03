Pour abriter un centre d'excellence de l'Uemoa: L'UGB candidate

" Je sais, au cours des échanges avec la représentante-résidente, que le Sénégal compte six centres d’excellence de l’UEMOA, et je souhaite que l’UGB en soit le septième ", a-t-il dit.



M. Thiaré présidait mercredi la cérémonie d’ouverture d’un atelier d’échange entre les étudiants et la représentante-résidente de l’UEMOA au Sénégal, Aïssa Kabo. D’après Aps, le recteur de l’UCAD a promis de poursuivre les discussions avec les responsables de l’UEMOA, pour en savoir davantage sur les modalités requises pour intégrer ces centres d’excellence.



Selon lui, cet atelier d’échange devrait permettre aux étudiants de s’imprégner du processus d’intégration en cours au sein de l’UEMOA et dans la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF). La représentante-résidente de l’UEMOA a remercié les autorités universitaires pour l’organisation de cet atelier caractérisé, dit-elle, par une participation massive des étudiants et du corps enseignant.



" Le programme de l’enseignement supérieur de l’UEMOA date de 2010 et encourage la formation à ce niveau, avec un appui sous certaines conditions. Nous avons financé des appuis institutionnels et des bourses d’excellence, et nous en avons six centres ", a indiqué Mme Kabo.



La première phase de ce programme est en phase d’évaluation, une réflexion étant en cours pour la deuxième, a signalé la représentante-résidente de l’UEMOA.