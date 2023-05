Pour accompagner les ICC en Afrique: Deux (2) milliards de dollars annoncés Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 18:59 | | 0 commentaire(s)| Lors de la deuxième journée du Forum africain pour les Industries Culturelles et Créatives, d'importantes annonces ont été faites pour soutenir et financer les projets artistiques et créatifs. L'International Finance Corporation (IFC), le fonds de développement des cultures urbaines du Sénégal et l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) se sont engagés à investir des sommes considérables dans le secteur.

La deuxième journée du forum africain pour les industries culturelles et création a été couronnée ce jeudi 25 mai de succès. Plusieurs propositions et responsables engagements ont été prises afin de financer et accompagner les projets porteurs dans le secteur artistique et créatif.



L'une des annonces majeures a été faite par l'International Finance Corporation (IFC), filiale de la Banque Mondiale. L'IFC a prévu d'injecter la somme de 2 milliards de dollars, soit près de 1300 milliards de francs CFA, destinée à l'ensemble du secteur des Industries Culturelles et Créatives (ICC) à travers le monde. Une attention particulière sera accordée à l'Afrique, qui bénéficiera de ces financements sur une période de 2 ans. Cette initiative vise à soutenir et à stimuler la croissance des industries culturelles et créatives en fournissant des ressources financières essentielles.



Une autre annonce majeure a été faite par le Sénégal, qui renforce son engagement en faveur des industries culturelles et créatives. Le fonds de développement des cultures urbaines du pays va élargir son champ d'action et devenir le fonds de développement des cultures urbaines et des industries culturelles et créatives. Dans le cadre de cette expansion, le budget du fonds sera augmenté, passant de 600 millions de francs CFA à 1 milliard de francs CFA. Cette mesure vise à promouvoir et à soutenir les initiatives artistiques et créatives au Sénégal, en offrant des ressources supplémentaires pour le développement de projets novateurs.



Enfin, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a rappelé son engagement en faveur de la production audiovisuelle et cinématographique dans les pays francophones. Depuis 2019, l'OIF a doublé son budget dédié à ce secteur, passant de 1,4 milliard d'euros à 2,8 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA. Cette augmentation significative témoigne de la volonté de l'OIF de soutenir la création et la diffusion des contenus audiovisuels et cinématographiques francophones, favorisant ainsi la diversité culturelle et linguistique.



Ces annonces importantes lors du Forum africain pour les Industries Culturelles et Créatives représentent une avancée majeure dans le soutien financier aux artistes, aux créateurs et aux acteurs du secteur en Afrique. Elles témoignent de la reconnaissance croissante de la valeur économique et culturelle des industries culturelles et créatives, et ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement de projets porteurs et innovants.



