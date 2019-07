Pour des arriérés de loyer: La clinique "Le Remède" condamnée

Traduit en justice par la Société Sénégalaise de l'Immobilier SUARL, le plateau médical "Le Remède" a été condamné hier mercredi 17 juillet, par la première chambre du tribunal du Commerce de Dakar. Le juge a ordonné à la clinique et à son médecin administrateur, M. Yédime Mbodji, à payer à la partie civile, la somme de 2.426.830 FCFA à titre de loyers impayés, outre celle de 500.000 FCFA pour tous préjudices. La juridiction a également déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement, sans objet.

L'agence immobilière avait commis Me Abdou Aziz Djigo pour la défense de ses intérêts. Quant à la clinique, elle a été assistée par Me Cheikh Cissé.